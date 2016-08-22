Дунайцев об атмосфере в команде на ОИ в Рио: «Откровенно поганая»
Рио-де-Жанейро, Бразилия, 22 августа, 2016, 13:17 — ИА Регнум. Российский боксер Виталий Дунайцев, завоевавший бронзовую награду на Олимпийских играх — 2016 в Рио-де-Жанейро, рассказал об атмосфере в команде во время спортивных соревнований.
«Что касается атмосферы в команде, то она откровенно поганая, — цитирует Дунайцева «Чемпионат». — Не было индивидуальных разговоров с Лебзяком (главный тренер сборной России по боксу Александр Лебзяк). Только через прессу узнавали информацию о себе».
При этом российский спортсмен добавил, что боксерской команды на ОИ-2016 в Рио толком не было.
«Не стал бы винить кого-то конкретно, но считаю, что тренер обязан решать подобные проблемы, — сказал Дунайцев. — Тренер должен руководить командой».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Дунайцев завоевал бронзовую награду на летних Играх в Рио в весовой категории до 64 кг.
Читайте также: Олимпиада в Рио: некоторые итоги четырнадцатого олимпийского дня