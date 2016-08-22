Рио-де-Жанейро, Бразилия, 22 августа, 2016, 13:17 — ИА Регнум. Российский боксер Виталий Дунайцев, завоевавший бронзовую награду на Олимпийских играх — 2016 в Рио-де-Жанейро, рассказал об атмосфере в команде во время спортивных соревнований.

Аксели Галлен-Калелла. Симпозиум. 1894

«Что касается атмосферы в команде, то она откровенно поганая, — цитирует Дунайцева «Чемпионат». — Не было индивидуальных разговоров с Лебзяком (главный тренер сборной России по боксу Александр Лебзяк). Только через прессу узнавали информацию о себе».

При этом российский спортсмен добавил, что боксерской команды на ОИ-2016 в Рио толком не было.

«Не стал бы винить кого-то конкретно, но считаю, что тренер обязан решать подобные проблемы, — сказал Дунайцев. — Тренер должен руководить командой».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Дунайцев завоевал бронзовую награду на летних Играх в Рио в весовой категории до 64 кг.

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