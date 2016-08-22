Оренбург, 22 августа, 2016, 13:08 — ИА Регнум. В городе Соль-Илецке Оренбургской области прошел ставший уже традиционным межрегиональный фестиваль «Соль-Илецкий арбуз». Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Оренбуржья, губернатор Юрий Берг на церемонии открытия фестиваля отметил: «Традиция ежегодно встречать арбузный урожай большим праздником родилась здесь, в Соль-Илецке, 10 лет назад. С тех пор фестиваль стал такой же достопримечательностью Оренбуржья, как и знаменитые целебные соленые озера Соль-Илецка. Чтобы искупаться в этих озерах и позагорать под жарким оренбургским солнцем, к нам приезжают люди со всех концов России и из-за рубежа. И я хочу, чтобы все наши гости знали: наш Соль-Илецк — это арбузная столица всей России!». (В июле 2013 года город получил свидетельство на комбинированный товарный знак «Соль Илецк — арбузная столица России» — ИА REGNUM.)

Harsha K R Арбуз

По традиции на площади города развернулись национальные подворья, игровые площадки, конкурс «Сластёна», выставка-продажа сувениров ручной работы из различных городов Приволжского федерального округа. В этом году впервые организовали конкурс «Соль-Илецкий наш арбуз любит каждый карапуз». В нем приняли участие семьи с детьми в возрасте от года до пяти лет. Конкурсанты оформляли детскую коляску (летний или зимний вариант) в арбузном стиле, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации Соль-Илецкого городского округа.

Вновь организаторы провели азартный конкурс «Арбузный обжорка». Два года подряд его победителем становился глава Илека Вячеслав Крючков. И в этом году он снова обошел соперников.

Уже постоянным гостем фестиваля стал знаменитый путешественник Федор Конюхов. По его словам, в Соль-Илецк на фестиваль съезжаются люди из разных регионов России. У всех хорошее, доброе отношение. В результате участники и гости получают заряд бодрости и доброты на целый год.

«Те, кто не первый год приезжает в Соль-Илецк отдохнуть, наверняка заметили, что город и курорт развиваются, что здесь появляются современные здания, такие, как новый Культурный центр, повышается уровень сервиса. Все это происходит благодаря нашим общим усилиям, совместной целенаправленной работе. Есть в этом и немалый вклад оренбургских бахчеводов», — обратил внимание глава Оренбуржья Юрий Берг.

Напомним, Оренбургская область занимает первое место по посевам бахчевых культур в РФ. За последние 20 лет площади товарной бахчи в области увеличились более чем в 10 раз.

В 2016 году в Оренбургской области площадь под продовольственными бахчевыми культурами во всех категориях хозяйств составила 55,2 тыс. га, это на 1 тыс. га выше уровня 2015 года. В 2015 году был получен валовой сбор 681,9 тыс. тонн — на 179,5 тыс. тонн выше уровня 2014 года, средняя урожайность в среднем с 1 гектара составляла 12,6 тонны.

Основными производителями бахчевой продукции являются крестьянско-фермерские хозяйства и хозяйства населения, на долю которых пришлось 54 тыс. га, или 97% всех посевов бахчей (на 1,8 тыс. га выше уровня 2015 года).

Традиционно, первое место по производству бахчевых культур в области занимает Соль-Илецкий район — здесь находится 91% всех площадей бахчевых культур. Также выращивают бахчевые культуры в Акбулакском, Беляевском, Домбаровском, Илекском, Ташлинском районах.

Добавим, в Соль-Илецке на арбузном рынке при реализации оптом арбуз стоит 3−5 рублей за килограмм.