Химки, Московская область, 22 августа, 2016, 13:18 — ИА Регнум. В городском округе Химки Московской области произошел прорыв газопровода, который оставил без газа 3 тысячи квартир. Пострадавших в результате аварии нет, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По данным ГУ МЧС России по Московской области, утром 22 августа в ведомство поступило сообщение о порыве газопровода в районе дома №3 городского округа Химки. На месте ЧП работают 11 человек и 3 единицы техники.

Тем временем, как сообщает РИАМО со ссылкой на генерального директора «Мособлгаза» Дмитрия Голубкова, после аварии от газа отключили более трех тысяч городских квартир.

«В настоящий момент в Химках отключено 3 тысячи квартир от газа. Делали прокол, затронули газопровод среднего давления. На месте работают аварийные бригады», — заключил Голубков.