Москва, 22 августа, 2016, 13:04 — ИА Регнум. Ситуация в банковском секторе в связи с ростом «плохих» долгов ухудшается, основной причиной этого стало продолжающее около года падение доходов населения. Об этом заявила корреспонденту ИА REGNUM 22 августа аналитик OBR Forex Анастасия Семенова, комментируя данные об серьезных увольнениях в банках в связи с проблемами в банковской сфере.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«На самом деле ситуация в банковском секторе действительно постепенно ухудшается, однако нельзя сказать, что так значительно, чтобы бить тревогу и прогнозировать масштабные увольнения», — сказала она.

Если сравнить данные за 2005 и 2016 год, можно отметить, что доля «плохих» долгов в общем пуле кредитов для физлиц выросла, правда, незначительно: от 27,3% по состоянию на июль 2015 до 31,9% в текущем году — такие данные привела эксперт. «В то же время общий объем кредитования упал до 2,5 млрд рублей от 3,2 млрд годом ранее. В сфере корпоративных займов ситуация практически не изменилась: от 11,5% просрочки в 2015 до 11,7% в 2016. Основным фактором риска по-прежнему остается финансовое положение населения. На фоне падающих 20-й месяц подряд реальных располагаемых доходов сложно ожидать стабилизации ситуации в ближайшие полгода», — подчеркнула она.

При этом Семенова отметила определенные позитивные сигналы, которые позволяют надеяться на восстановление ситуации в 2017 году. «Два последних месяца подряд реальная начисленная зарплата растет. В июне прирост составил 1,4% год к году», — пояснила эксперт.

Ранее стало известно, что в каждом втором банке из Топ-50 прошло сокращение персонала — такие данные приводит «Life» на основании опубликованной банковской отчетности. В первом полугодии 2016 года к этой мере прибегли 26 банков из первой полусотни крупнейших банков. Больше всего сотрудников сократили «Абсолют-банк» и банк «Хоум кредит»: они расстались с каждым пятым сотрудником. Такая ситуация связана с падением спроса на кредиты и ростом «плохих» долгов. Также Газпромбанк впервые принял решение о продаже коллекторам «плохих» долгов. Это практически единственный из крупных банков, кто раньше не прибегал к услугам коллекторов, пишут «Ведомости».