Анкара, 22 августа, 2016, 13:03 — ИА Регнум.



Иван Шилов ИА REGNUM Турция

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил 22 августа, что граничащий с Сирией регион должен быть «полностью очищен» от боевиков террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает Reuters.

Дипломат также отметил, что Анкара по-прежнему поддерживает проведение операций против исламистов.

С таким заявлением глава турецкой дипломатии выступил по итогам переговоров со своим литовским коллегой Линасом Антанасом Линкявичюсом.

По словам турецких властей, террористы из ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) послали несовершеннолетнего подростка-смертника, который привел в действие взрывное устройство на праздновании свадьбы 20 августа, в результате чего погибло 23 человека.