Оренбург, 22 августа, 2016, 12:58 — ИА Регнум. В Оренбургской области ведутся поиски туристов, виновных в крупной природном пожаре. «Установлена причина возгорания — брошенный костер, который в нарушение Правил пожарной безопасности в лесах развела группа отдыхающих. Как сообщили свидетели, после возгорания горе-туристы бросились спасаться от правосудия на трех автомобилях», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ФГБУ «Заповедники Оренбуржья».

pixabay Пожар в лесу

Стоит отметить, что пожар произошел 13 июля. Однако причину его возникновения озвучили на днях.

Горела пойма реки Сакмара в Оренбургской области на границе заповедника «Шайтан-Тау». Учитывая, что очаг возгорания находился на самом удаленном к северо-востоку участке со сложным рельефом, густым кустарником и лесами, руководство заповедника приняло решение о немедленной отправке туда личного состава.

Тушение пожара в лесном фонде Кувандыкского лесничества шло более четырех часов до наступления темноты. С огнем боролись сотрудники заповедника, пожарной службы МЧС России из города Кувандык и лесной охраны Кувандыкского лесничества. Переход огня на территорию заповедника не допущен. Площадь, пройденная огнем, составила 10 га, в том числе 1,5 га лесопокрытой площади.

«ФГБУ «Заповедники Оренбуржья» выражает обеспокоенность сложившейся ситуацией, так как место возгорания находится на излучине Сакмары, на границе самого молодого заповедника России — «Шайтан-Тау». Это красивейшее место открыто туристами в 70-х годах прошлого века», — отметил заместитель директора по охране заповедных территорий ФГБУ «Заповедники Оренбуржья» Андрей Латыпов.

В летнее время сюда еженедельно приезжают десятки отдыхающих, в основном жители Кувандыка, Медногорска, Орска и Оренбурга. Сейчас по восточной границе заповедника «Шайтан-Тау» насчитывается пять подобных зон. По мнению Латыпова, решением проблемы может стать создание охранной зоны заповедника, где будет усилен контроль за сохранением природной среды и введены ограничения на пребывание людей.

Стоит отметить, что практически ежедневно пожарным приходится выезжать на ликвидацию возгораний сухой травы, мусора. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по региону, с 19 по 21 августа подразделения Федеральной противопожарной службы выезжали на тушение сухой травы и мусора 153 раза, из них 24 раза в Оренбурге.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Постановлением правительства Оренбургской области с 5 августа в регионе введён особый противопожарный режим. Запрещено сжигание мусора и других горючих материалов, разведение костров на территориях населённых пунктов, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений, степных массивов и лесонасаждений. Ограничен доступ населения в лесные и степные массивы, поймы рек и водоёмов.

Как отметили в оренбургском МЧС, самой основной и распространённой причиной пожаров является неосторожное обращение с огнём. Нередко эта неосторожность становится небрежностью.