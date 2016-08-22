Тегеран, 22 августа, 2016, 12:58 — ИА Регнум. Министр внутренних дел Ирана, руководитель Штаба по борьбе с наркотиками Абдолреза Рахмани Фазли сообщил о задержании лидера банды наркоторговцев в провинции Систан и Белуджистан.

Василий Верещагин. Политики в опиумной лавочке. 1870

«Во время ареста лидера банды было обнаружено 800 тонн наркотиков. По нашей информации, он связан с международной сетью, по меньшей мере с 14 группировками», — приводит слова министра агентство ISNA.

По словам главы МВД, за прошедшие пять месяцев с начала нового года (в Иране начинается 20 марта) правоохранительные органы изъяли на 25% больше наркотиков в провинциях Хорасан-Резави, Южный Хорасан, Систан и Белуджистан, Хормозган и Керман. «Важно, что в большинстве случаев нам удается задержать не только наркотики, но и торговцев», — заявил Фазли.

Подробности задержания крупного наркоторговца раскрыл руководитель МВД в провинции Систан и Белуджистан Хосейн Рахими. «Этот человек начал свою преступную деятельность еще в 1992 году. Кроме распространением наркотиков внутри страны, он был важным элементом международной наркомафии, отвечая за транзит грузов через иранскую территорию. При подготовки спецоперации по задержанию главаря накробанды выявлено и арестовано более 300 членов группировки, занимающейся распространением наркотиков. Главарь банды связан с 11 наркогруппировками, действующими на территории Ирана», — цитирует Рахими агентство Tasnim News.

В заседании Штаба по борьбе с наркотиками приняли участие генеральные прокуроры, представители КСИР, полиции и генерал-губернаторы провинций Хорасан-Резави, Южный Хорасан, Систан и Белуджистан, Хормозган и Керман. В этих пяти регионах реализуется специальная программа по борьбе с наркоторговлей, которая уже приносит результат. С начала года в Иране силы правопорядка изъяли уже более 220 тонн наркотиков.