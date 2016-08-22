Донецк, 22 августа, 2016, 12:55 — ИА Регнум. Сегодня, 22 августа, в Донецке первый замруководителя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Александр Хуг провел встречу с главой ДНР Александром Захарченко. Об этом 22 августа сообщает пресс-служба Совмина ДНР, передает ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Захарченко

«Достаточно долгое время мы пытались организовать встречу с главой ДНР господином Захарченко. Он откликнулся на нашу просьбу о встрече. Именно это стало причиной моего приезда в Донецк. Как вы знаете, господин Захарченко является одним из подписантов Минских соглашений, и Специальная мониторинговая миссия считает господина Захарченко человеком, на которого возложена очень серьезная ответственность. С ним необходимо поддерживать конструктивную дискуссию, что позволит ему и другим подписантам достичь нормализации обстановки в стране. Также это должно помочь миссии получить право доступа для мониторинга ситуации. Все увиденное нами отражается в наших ежедневных отчетах», — рассказал Хуг.

Он также отметил, что планирует провести дополнительные встречи с Захарченко. «Помимо этого, на встрече с господином Захарченко мы обсудили необходимость принятия мер для прекращения обстрелов гражданского населения и территорий, где проживает гражданское население. Все вооружения, о которых идет речь в Минских соглашениях, должны быть заявлены и отведены в полной мере. В целом дискуссия была конструктивной. Мы согласовали дальнейшие встречи в ближайшее время, чтобы СММ ОБСЕ смогла оказать поддержку и помочь руководству ДНР в решении ряда проблем», — сказал Хуг.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле глава ЛНР Игорь Плотницкий и глава ДНР Захарченко заявляли о готовности встретиться с бывшей украинской летчицей, депутатом Рады, членом фракции «Батькивщина» Надеждой Савченко. В частности, Захарченко отметил, что эта встреча должна пройти на территории ДНР. «Если Савченко предложит обсудить конкретные и реально важные вещи, то можно встретиться», — считает Захарченко.

Напомним, 23 июля Савченко предложила Захарченко и Плотницкому провести встречу на нейтральной территории. Депутат отметила, что готова говорить со всеми, чтобы решить конфликт в Донбассе.