Бишкек, 22 августа, 2016, 12:55 — ИА Регнум. Семь сотрудников МВД Узбекистана сегодня, 22 августа, высадились с вертолетов возле радиорелейной вышки (телеретранслятора), расположенной на спорном участке киргизско-узбекской границы — горе Унгар-Тоо. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-центре Государственной пограничной службы Киргизии.

Christopher Sessums Граница

«На данный момент на уровне пограничных представителей проходят телефонные переговоры. Киргизская сторона инициировала встречу пограничных представителей. Обстановка на государственной границе отслеживается», — подчеркнули в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, что в конце марта 2016 года в Киргизии разгорелся скандал о документе, который якобы являлся постановлением киргизского правительства о передаче Узбекистану территории, на которой расположена гора Унгар-Тоо. Власти Киргизии назвали этот документ «провокационной подделкой» и обвинили в ее изготовлении местную оппозицию.

Отметим также, что ранее аналогичный инцидент произошел 18 марта 2016 года, когда Узбекистан перебросил на один из спорных участков киргизско-узбекской границы 2 бронетранспортера и около 40 военнослужащих, объяснив свои действия мерами по усилению безопасности в период празднования Нооруза. Киргизия предприняла симметричные меры — передислоцировала на границу с Узбекистаном 2 БТР и дополнительные наряды военнослужащих-пограничников. Киргизские власти потребовали от узбекского правительства прекратить противоправные действия и обратились в ОДКБ за помощью.