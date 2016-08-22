Киев, 22 августа, 2016, 12:54 — ИА Регнум. Власти Украины намерены в ближайшее время обратиться в международный арбитраж с иском о принадлежности территориальных вод вокруг полуострова Крым. Об этом, как передает RT, сообщил 22 августа глава МИД Украины Павел Климкин во время выступления на совещании с руководителями дипломатических учреждений Украины.

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«В ближайшие дни мы (власти Украины) передадим для дальнейшего рассмотрения наше судебное дело о нарушениях России и её обязательствах в рамках конвенции по морскому праву», — сказал украинский министр.

18 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга заявила, что официальная Москва готова обсуждать с Киевом конвенцию ООН по морскому праву.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 1982 г. в ямайском городе Монтего-Бэй была подписана Конвенция по морскому праву, которая вступила в действие 16 ноября 1994 года. Конвенция содержит 320 статей и 9 приложений.

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