Москва, 22 августа, 2016, 13:01 — ИА Регнум. С 1 января по 1 августа 2016 года выручка от продажи новых легковых автомобилей в России составила 983,4 млрд рублей. За тот же период прошлого года выручка была лишь немногим больше — 984,4 млрд рублей, сообщает 22 августа агентство «Автостат».

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Наибольшая доля выручки в России приходится на немецкий бренд Mercedes-Benz. При средней стоимости автомобилей свыше 5 млн руб. продажи составили 21,5 тыс. машин, что соответствует выручке в 113,3 млрд. руб.

На втором месте — японская Toyota со средневзвешенной ценой 2,2 млн руб. Выручка компании за 51,3 тыс. шт. составила 112 млрд руб. Третий результат у корейской KIA с выручкой 81,6 млрд рублей. Российский производитель LADA реализовал наибольшее число автомобилей — 142,6 тыс. шт, однако находится на четвертом месте с выручкой 78,3 млрд. руб.