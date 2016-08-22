Москва, 22 августа, 2016, 12:52 — ИА Регнум. В Москве за последние два года в шесть раз выросло число предпринимателей, работающих на патентной основе, которые предлагают услуги в сфере ремонта и дизайна квартир, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе департамента экономической политики и развития столицы.

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Больше всего бизнесмены приобретали патентов на осуществление деятельности в области ремонта квартир: в 2014 году спрос на патенты таких услуг был меньше в 10 раз.

Также популярность патентов зафиксировали среди дизайнеров интерьеров. В 2016 году количество полученных патентов среди них выросло в пять раз, а среди специалистов по остеклению балконов — в семь раз.

«Московский рынок ремонтных и дизайнерских услуг постепенно трансформируется, превращается из стихийного в цивилизованный. В результате выигрывают прежде всего потребители, поскольку официальное оформление договорных отношений позволяет контролировать качество работ», — резюмировали в пресс-службе ведомства.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным департамента экономической политики и развития столицы, в городе отмечается рост количества предпринимателей, работающих на патенте. Так, с начала 2016 года приобретено почти 40 тысяч патентов на сумму около 3 млрд рублей. Наибольшим спросом пользуются патенты среди ИП по розничной торговле и общепиту.