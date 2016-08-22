Киев, 22 августа, 2016, 12:52 — ИА Регнум. За прошедшие сутки на Донетчине и Луганщине ведение боевых действий зафиксировано на всех основных направлениях. Подразделения ВСУ, ДНР и ЛНР продолжают использовать 122‑ и 152-мм артиллерию. Об этом сегодня, 22 августа, сообщают источник в военном ведомстве ДНР, Народная милиция ЛНР и пресс-центр штаба АТО, передает ИА REGNUM.

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По словам военного ДНР, прошлой ночью на Донетчине украинские войска обстреляли позиции армии ДНР в населенных пунктах: Докучаевск, Григоровка (Тельмановский район), Коминтерново и Саханка (Новоазовский район). При этом ВСУ вели огонь с применением БМП, гранатометов и стрелкового оружия. «Около 22:30 украинская сторона открыла огонь по Докучаевску из арторудий калибра 122 мм. В общей сложности было выпущено 10 артснарядов», — рассказал ДАН источник.

Он сообщил, что в результате ведения боевых действий минимум 10 домостроений получили повреждения. Кроме того, сегодня, 22 августа, жители Донецка отмечают перебои с мобильной связью оператора МТС. «МТС не ловит, говорят, из-за обстрела кабель поврежден. Хоть бери и на «Феникс» (сотовый оператор ДНР) переходи», — сказал в интервью корреспонденту ИА REGNUM житель Кировского района Александр.

На Луганщине Народная милиция ЛНР зафиксировала три нарушения режима прекращения огня со стороны ВСУ. В частности, под обстрел попали позиции ЛНР в г. Стаханов, с. Калиновка и на окраине пгт Станично-Луганское (район памятника князю Игорю). При этом украинские войска использовали 152-мм артиллерию, 82-мм минометы и АГС. «Потерь нет», — заверили в Народной милиции.

В свою очередь, 22 августа, спикер пресс-центра АТО, майор ВСУ Ирина Баранова рассказала, что за прошедшие сутки ВС ДНР и ЛНР 46 раз нарушили режим прекращения огня. «Из них 21 — на Донецком, 15 — на Мариупольском и 10 — на Луганском направлениях», — уточнила Баранова.

«На Донецком направлении противник из артиллерии калибра 152 мм и 122 мм бил по нашим позициям в Авдеевке. Из минометов различного калибра, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов враг открывал огонь по укреплениям ВСУ в Новоселовке Второй и Луганском. Из минометов калибра 82 мм огонь велся по Верхнеторецкому и Светлодарску. Вблизи Майорска и Луганского противник задействовал БМП», — сказала Баранова.

По ее словам, в Новотроицком (Мариупольское направление) украинские войска были обстреляны из 122-мм артиллерии и 120-мм минометов, а в Красногоровке — из минометов и бронетехники.

При этом в районе Новоалександровки и Троицкого (Луганщина) украинские силовики попали под обстрел из минометов 82-мм калибра, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, а в Попасной — из гранатометов. «Ближе к полуночи вблизи населенного пункта Тошковка враг открыл неприцельный огонь из артиллерийской установки 122-мм калибра», — подытожила Баранова.

В то же время наблюдательная группа украинской стороны в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) информирует, что прошлой ночью в селе Сладкое Марьинского района (Донетчина, под контролем ВСУ) в результате обстрела ДНР был поврежден один жилой дом. По данным украинской стороны, обстрел велся из села Еленовка (под Донецком, под контролем ДНР) из ствольной артиллерии калибра 122 мм. Среди мирных жителей никто не пострадал.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 августа замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что вчера в ДНР в результате артобстрелов ВСУ погиб один боец ДНР и один мирный житель, еще пять мирных жителей были ранены. «В Кировском районе Донецка погиб один из мирных жителей 1974 года рождения. В рядах сил ДНР погиб один военнослужащий». При этом в Зайцево (под Горловкой) была ранена глава местной администрации ДНР Ирина Дикун, у нее диагностирована контузия.