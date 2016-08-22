Черкесск, 22 августа, 2016, 12:52 — ИА Регнум. Практически все водители автобусов в столице Карачаево-Черкесии осуществляют перевозку пассажиров с открытыми дверями салона. Такой вывод сделали активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта по итогам рейда по проверке обращений горожан о нарушении правил безопасности при перевозке пассажиров, сообщили ИА REGNUM 22 августа в пресс-службе ОНФ.

naeimasgary Салон автобуса

В рейде участвовали также представители муниципального унитарного предприятия «Черкесское городское пассажирское автотранспортное предприятие №1», единой диспетчерской службы города и мэрии города Черкесска. Сигнал горожан подтвердился. По словам «фронтовиков» все водители-нарушители мотивировали свою езду с открытыми дверями тем, что в салоне душно и жарко.

По итогам рейда активисты ОНФ обратились в мэрию Черкесска и единую диспетчерскую службу города с рекомендацией провести разъяснительные беседы с водителями и запретить нарушать правила безопасности при перевозке пассажиров.

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Напомним, в апреле нынешнего года был принят закон об ужесточении ответственности за нарушение Правил обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом. В соответствии с законом, за нарушение Правил может быть наложен административный штраф на должностных лиц и индивидуальных предпринимателей в размере 20 тыс. рублей, на юридических лиц — 100 тыс. рублей.