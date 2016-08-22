Омск, 22 августа, 2016, 12:48 — ИА Регнум. «Зарплаты в России уходят в тень. Если в 2013 году доля «серых» зарплат составила 35%, то в 2015-м — до 50%. То есть практически каждый второй работодатель в России скрывает часть зарплаты своих сотрудников от налогов», — заявил омский общественный деятель Сергей Кондаков.

Ника Егорова Зарплата в конверте

Ссылаясь на данные Росстата, Кондаков рассказал, что в 2015 году объем скрытой оплаты труда по стране достиг 7,64 триллиона рублей: «Данные свидетельствуют о том, что в последние годы в России непрерывно растет удельный вес «серых» денег».

«Применительно к Омской области ситуация с серыми зарплатами весьма печальная. В этом направлении практически ничего не предпринимается, ситуация не меняется в лучшую сторону», — отметил общественник в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

Общественник привел информацию, предоставленную управлением Федеральной налоговой службы по Омской области. «В течение 2016 года получено 15 обращений граждан, свидетельствующих о неоформленных трудовых отношениях, все они перенаправлены в Гострудинспекцию для рассмотрения в рамках компетенции», — говорится в документе.

В областном управлении ФНС уточнили, что за текущий год в адрес министерства труда и социального развития региона направлена информация о 14 работодателях, «в отношении которых поступили обращения граждан о фактах выплаты неучтенной заработной платы и неофициальном оформлении трудовых отношений».

«В сентябре мною будет предложена и направлена в Государственную Думу РФ и министерство финансов РФ законодательная инициатива по оптимизации заработной платы на территории РФ. В законодательной инициативе будут учтены интересы государства, работодателя и работников», — подытожил общественник.

Напомним, в начале текущего года омские чиновники заявили, что ужесточают борьбу с «серыми» зарплатами. Тогда выяснилось, что некоторые предприятия строительной отрасли официально платят своим работникам от 7 до 10 тысяч рублей в месяц.

Информация о работодателях, использующих неформальные трудовые отношения, будет направляться в Государственную инспекцию труда по Омской области, говорилось в сообщении облправительства.