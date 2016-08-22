Бишкек, 22 августа, 2016, 12:46 — ИА Регнум. Снизить до 10% процентную ставку по программе государственного ипотечного кредитования «Доступное жилье» предложил премьер-министр Сооронбай Жээнбеков, выступая на заседании правительства Киргизии. Об этом сегодня, 22 августа, сообщила пресс-служба Кабинета министров.

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Глава правительства отметил необходимость создания более привлекательных для населения условий госипотеки. Он также поручил руководству Министерства финансов подготовить предложения по внедрению более приемлемого механизма обеспечения залога и выплаты первоначального взноса, который работники бюджетной сферы в настоящее время не могут покрывать за счет своей зарплаты.

Также премьер-министр заострил внимание на том факте, что Фонд оплаты труда бюджетников в 2017 году составит 45,8 млрд сомов (42,8 млрд рублей по текущему курсу) или 30% общего объема расходов госказны.

«В связи с этим введен мораторий на дальнейшее увеличение штатной численности в системе государственного управления. Вместе с этим министерствам и ведомствам следует ускорить работу по оптимизации расходов. Необходимо сокращать неприоритетные статьи расходов, приобретение товаров и услуг», — подчеркнул Сооронбай Жээнбеков.

ИА REGNUM ранее сообщало, что в июле 2015 года правительство Киргизии учредило Государственную ипотечную компанию, которая должна предоставлять госслужащим кредиты на приобретение жилья с более выгодными, по сравнению с коммерческими банками и другими финорганизациями, условиями. Однако стоит отметить, что несмотря на предпринимаемые меры, властям пока не удалось в полной мере реализовать свои начинания в этой сфере.