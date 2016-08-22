Симферополь, 22 августа, 2016, 12:51 — ИА Регнум. Украина намерена в ближайшие дни передать дело по поводу суверенных прав в водах вокруг Крыма в арбитраж на основании UNCLOS — Конвенции ООН по морскому праву от 1982 года. Об этом 22 августа заявил глава МИД страны Павел Климкин на совещании глав иностранных дипломатических учреждений.

Билибин Иван Яковлевич Крым. Коктебель (фрагмент) 1939

«В ближайшие дни мы передадим для дальнейшего рассмотрения наше судебное дело о нарушениях России и ее обязательствах в рамках Конвенции по морскому праву», — заявил Климкин.

Ранее украинской стороной заявлялось, что пограничники Украины обнаружили факты «нарушения Российской Федерацией норм международного морского права».

В частности, как сообщала пресс-служба Госпогранслужбы Украины, 16−17 июля кораблем морской охраны Госпогранслужбы во взаимодействии с самолетом ВМС Украины был «выявлен и задокументирован» факт отбуксировки самоподъемной буровой установки «Сиваш» с рейда порта Черноморское в район Голицынского газового месторождения, расположенного в исключительной экономической зоне Украины.

В сообщении отмечается, что в 2014 году указанная платформа, которая принадлежит ГАО «Черноморнефтегаз», попала в юрисдикцию Российской Федерацией при возвращении Крыма в состав страны.

Погранслужба расценила эти действия как грубое нарушение норм Конвенции ООН по морскому праву и Закона Украины «Об исключительной (морской) экономической зоне Украины».

Между тем в российском МИД ранее заявляли о том, что Москва готова обсуждать с Киевом Конвенцию ООН по морскому праву.

Однако, по данным внешнеполитического ведомства, на встрече, которая прошла в Минске 11 августа и должна была быть посвящена вопросам толкования и применения Конвенции ООН по морскому праву от 1982 года, предметного разговора не вышло.

В частности, российской стороне вопросы задавались не для того, чтобы найти решение проблем, а чтобы получить формальный повод для заявлений о завершении досудебных консультаций, указывали в МИД РФ.