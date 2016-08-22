Москва, 22 августа, 2016, 15:15 — ИА Регнум. Низкая платежеспособность населения в Москве мешает росту цен на квартиры. Покупатели все чаще берут жилье в кредит. Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM руководитель аналитического центра IRN.RU Олег Репченко, количество ипотечных договоров увеличилось в июле на 37,1%. При этом эксперт отметил, что активность на рынке недвижимости превышает уровень прошлого года.

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Согласно прогнозам Репченко, из-за ограниченного покупательского спроса покупателям будут предоставляться большее количество преференций. Он добавил, что динамики цены пока нет: «рублевый индекс стоимости жилья в Москве продолжает «дергаться» чуть выше уровня в 170 тысяч рублей за метр, а долларовый остается в коридоре 2.600−2.700$ за метр».

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Московский рынок жилья — 2016: отложенный спрос в ожидании падения цен

Снижение спроса на недвижимость в столице подтверждает директор департамента новостроек ИНКОМ-Недвижимость Юлиан Гутман. В первую очередь, пострадали новостройки, подчеркнула она, уточнив, что единовременная оплата в размере 100% при покупке квартир массовых сегментов снизилась с 28% в августе 2013 года до 17% в настоящее время. Среди активных покупателей жилья на первичном рынке московского региона остается популярной схема «договор долевого участия в строительстве плюс ипотечный кредит».

«За счет субсидированной государством ставки ипотечное кредитование переживает существенный подъем. С точки зрения ежемесячной финансовой нагрузки, это самый «легкий вариант» приобретения жилья в новом доме. Он наиболее приемлем, например, для молодых семей: ежемесячные платежи доступны, при этом выбор предложений на рынке разнообразен — можно приобрести объекты на этапе строительства или уже введенные в эксплуатацию. Кроме того, наибольшие скидки, которые обычно предоставляются застройщиками при оплате 100%, также распространяются на покупку с использованием ипотечного кредита. На сегодняшний день дисконт может составлять 10−15%», — отметила Гутман.

Директор департамента новостроек добавила, что другими вариантами оплаты являются договор долевого участия в строительстве с рассрочкой платежа, аренда квартиры с последующим приобретением и обмен старого жилья на новое. При этом она подчеркнула, что в 2016 года ввиду непредсказуемости изменения стоимости «вторички» данные схемы, пользующиеся популярностью в докризисный период, ушли в тень.

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Ранее в департаменте экономической политики и развития города Москвы заявили, что с января по май 2016 года суммарный объем выданных жилищных кредитов в столице достиг 70,2 млрд рублей.

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Напомним, как сообщало ИА REGNUM, руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин сообщил, что с начала 2016 года в столице введено 300 объектов недвижимости. Согласно планам мэрии, планируется построить 83 жилых панельных дома новых серий за 2,5 года за счет инвесторов.

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В свою очередь, сами застройщики заявляют о замедлении темпов строительства. Основная причина — сокращение продаж у девелоперов.

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