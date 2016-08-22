Ташкент, 22 августа, 2016, 12:33 — ИА Регнум. Десять сотрудников компании «Узтрансгаз» задохнулись в Узбекистане в ходе исполнения своих функциональных обязанностей по ремонту объектов, сообщает узбекская служба радио «Свободы» (Озодлик).

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Трагедия произошла в Галляаральском районе Джизакской области Узбекистана.

Работники «Узтрансгаза» намеревались произвести ремонт насосной станции, обеспечивающий газом близлежащие районы.

«Инженеры, сантехники и строители один за другим спустились в канализационный колодец шестиметровой глубины, чтобы устранить неполадки. Однако в результате задохнулись газом, скопившемся на водной поверхности», говорится в сообщении.

Еще трое отправлены в реанимацию с диагнозом «отравление».

Профильные ведомства Узбекистана пока не распространили соответствующую информацию, касающуюся данного инцидента.