Переславль-Залесский, Ярославская область, 22 августа, 2016, 12:32 — ИА Регнум. 20 августа в Переславле состоялся автопробег в честь Дня государственного флага Российской Федерации. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации города, в пробеге приняли участие автомобили, окрашенные в цвета российского триколора.

Всего в акции участвовало 17 машин. Автомобили, разбившись в колонну по цвету, проехали по всему Переславлю. За рулем находились не только жители города, но и гости праздника, в том числе из Москвы. В завершение мероприятия для участников пробега состоялась праздничная лотерея.

«Разыграть настоящий автомобиль мы пока не можем, поэтому разыграли радиоуправляемый. Впрочем, и других призов было достаточно. Вообще же автопробег в Переславле проводится впервые. Но всем понравилось, все хотят продолжения», — рассказали корреспонденту ИА REGNUM в управлении культуры, туризма, молодежи и спорта администрации города Переславля-Залесского.