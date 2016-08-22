Ташкент, 22 августа, 2016, 12:29 — ИА Регнум. Минувшей ночью на предприятии в столице Узбекистана, производящем сливочное масло, прогремело около шести взрывов, пострадал один человек, передает корреспондент ИА REGNUM.

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По словам жителей, живущих в окрестности предприятия, где произошел инцидент, пугающие своим грохотом взрывы были слышны на расстоянии около 7−8 километров.

Около двух часов ночи жители Хамзинского района Ташкента видели столб пламени.

«Как нам удалось установить, взорвались емкости с химическими добавками, используемыми частной фирмой для изготовления сливочного масла, территория которой примыкает к таможенным складам», — говорится в сообщении портала «Узметроном».

Пламя, возникшее от взрывов емкостей с химикатами, перекинулось на территорию таможенных складов, после чего начали гореть поддоны с растительным маслом, находящиеся на складах на таможенном хранении.

В результате инцидента сгорело 12 условных вагонов растительного масла, пострадал один человек, который с ожогами доставлен в больницу.

По факту возгорания и нанесенного ущерба возбуждено уголовное дело, ведется следствие.