Владивосток, 22 августа, 2016, 12:34 — ИА Регнум. Предложение Федеральной антимонопольной службы увязать размер тарифов ЖКХ в регионах и реальное качество оказываемых услуг является целесообразным. Сегодня по факту зачастую потребителям приходится оплачивать чужие издержки и недоработки. Однако это проблема не только ущемления прав граждан, но и развития производства, сельского хозяйства. Такое мнение относительно инициативы в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказал член приморского штаба ОНФ Алексей Тимченко.

Дарья Антонова ИА REGNUM ЖКХ. Вода

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«Мы давно обращаем внимание на эту проблему: далеко не всегда качество оказываемых жилищно-коммунальных услуг соответствует их немалой стоимости, и по факту потребители оплачивают чужие издержки и недоработки. Такие некачественные услуги ущемляют права граждан и приводят к серьезным проблемам в экономике», — уверен эксперт.

По его мнению, некачественные услуги ЖКХ стопорят развитие производства, сельского хозяйства, так как повышается себестоимость производства товаров и услуг. Всё это отражается на конечном размере потребительских цен — высокие тарифы не электроэнергию приводят к банкротству местного товаропроизводителя или расходы перекладываются на кошельки потребителей.

«Многие экономические проекты: территории опережающего экономического развития, свободные порты — опять же связаны с энергетической составляющей. В особенности, если там будут действовать производственные комплексы, которые являются крупными потребителями электроэнергии. Высокий тариф сделает неконкурентоспособной производимую продукцию», — добавил Алексей Тимченко.

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Активист уверен, что успех инициативы ФАС о сдерживании энерготарифов через учёт их качества будет зависеть от трёх ведущих факторов. В первую очередь, региональные власти должны действовать системно при осуществлении контроля над тарифами. Во-вторых, генерирующие энергию предприятия должны грамотно инвестировать в замену оборудования, программы энергосбережения и другие меры по снижению расходов и издержек, поскольку в конечном счёте это помогает снижать затраты на производство.

«Последнее — активность экспертного сообщества и институтов гражданского общества в вопросах общественного контроля за энерготарифами», — резюмировал спикер.

Как сообщало ИА REGNUM, полномочия ФАС могут расширить до снижения размеров тарифов ЖКХ в том случае, если качество оказываемых услуг не соответствует целевым показателям. Кроме того все регулируемые организации и органы местной власти должны будут доказывать необходимость увеличения тарифов для населения, а после — отчитываться о результатах проделанной работы.