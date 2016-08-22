Астрахань, 22 августа, 2016, 12:26 — ИА Регнум. Жители ряда сел Наримановского района Астраханской области страдают от отсутствия воды. Надежда на разрешение ситуации у сельчан появилась, однако ждать, пока чистая вода потечет из кранов их домов, еще достаточно долго. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального отделения Общероссийского народного фронта 22 августа, на отсутствие воды жители сел Янго-Аскер, Линейное, Туркменка, Прикаспийский, Буруны и Курченко пожаловались «фронтовикам» еще в 2015 году. О своей проблеме жители рассказали и в обращении к президенту России Владимиру Путину.

Крыжицкий Константин Яковлевич. У колодца. 1890

Граждане сообщили, что ерик Бува высох летом прошлого года. Без полива и от палящего солнца погиб урожай на огородах, нечем было поить скотину. Питьевую воду жители привозили самостоятельно или покупали по 6−7 рублей за ведро. Для того, чтобы ерик снабжался водой, нужно было провести дноуглубительные работы.

На сегодня эти работы были проведены, но частично. Основной объем, в соответствии с государственной программой «Охрана окружающей среды Астраханской области», запланирован только на 2018 год. Пока жители могут использовать воду в технических целях, для полива огородов.

Добавим, что проблема обеспечения населения Астраханской области качественной питьевой водой на высшем уровне впервые была озвучена в 2008 году. По данным регионального министерства ЖКХ, на начало 2009 года воду без предварительной очистки потребляла половина сельского населения области, а 10% вообще не имело водопровода и пользовалось привозной водой. С 2010 года в регионе начала действовать комплексная целевая программа «Чистая вода». В рамках ее реализации за четыре года Астраханской области из федерального и областного бюджетов было выделено более миллиарда рублей. В 2014 году работы велись на 18 объектах, но пять из них завершены не были, пишет газета «Волга». Финансирование программы федеральный бюджет приостановил. Между тем к началу 2015 года доля населения Астраханской области, обеспеченного питьевой водой, достигла 80%, а доля привозной воды снизилась до 0,2%.

Всего, по информации областного министерства ЖКХ, чтобы полностью закрыть проблему с обеспеченностью водой, необходимо 526 млн рублей. 552 млн рублей на реализацию 13 новых объектов в 12 населенных пунктах регион планировал получить в 2016—2017 годах из федерального бюджета. Теперь на поддержку федерального центра надеяться не приходится. В областном же бюджете на мероприятия по водоснабжению и водоотведению предусмотрено всего 30 млн рублей на 2016 год и столько же на 2017-й.