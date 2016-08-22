Москва, 22 августа, 2016, 12:25 — ИА Регнум. С 23 августа 2016 года власти Москвы приступят к последнему этапу благоустройства центральных улиц столицы — на Моховой и Охотном Ряду начнут наносить дорожную разметку. Работы проведут ночью, чтобы не перекрывать полностью проезжую часть для водителей, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Разметка на дороге

Для разметки рабочие будут использовать белый и желтый термопластик, который покроют светоотражающими частицами. Это необходимо, чтобы разметку можно было увидеть и в ночное время. Помимо разметки, на этих улицах нанесут направляющие стрелки, линии остановок общественного транспорта и пешеходные переходы.

Единственное, из-за чего могут сместись сроки работ, это погода: дороги должны быть сухими, чтобы можно было нанести разметку. На портале отмечается, что дорожная разметка наносится через две недели после укладки асфальта: такой перерыв нужен, чтобы пластик прочно зафиксировался на дороге. Напомним, в Москве в августе 2016 года появилась дорожная разметка в Романове, Большом Кисловском, Староваганьковском и Крестовоздвиженском переулках. 22 августа разметку планируют нанести на дороги Воздвиженки, Знаменки и в Газетном переулке. До 25 августа — на чётной стороне Никитского и Тверского бульваров, а также в Вознесенском и Никитском переулках.