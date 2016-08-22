Тегеран, 22 августа, 2016, 12:22 — ИА Регнум.



mil.ru Военная база

Россия прекратила использование базы ВВС на территории Исламской республики Иран для нанесения ударов в Сирии, заявил официальный представитель МИД Ирана Бахрам Касеми 22 августа. Об этом сообщает Reuters.

«У России нет базы в Иране, её войска здесь не размещены. Они провели эту операцию, и она на данный момент окончена», — отметил он.

Напомним, 16 августа Воздушно-космические силы России начали осуществлять боевые вылеты для авиаударов по боевикам из террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ) и другим исламистам в Сирии. Официальный Тегеран неоднократно подчеркивал, что Россия не развертывает свои вооруженные силы в стране, поскольку это противоречило бы конституции Ирана.