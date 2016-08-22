Красногорск, 22 августа, 2016, 12:36 — ИА Регнум. В Московской области подвели итоги завершившейся 21 августа Олимпиады в бразильском Рио-де-Жанейро. Спортсмены из Московской области принесли в копилку национальной сборной 16 медалей: 8 золотых, 4 серебряные и 4 бронзовые. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства спорта региона.

stux Олимпиада в Рио-де-Жанейро

Подмосковье уступило лидерство лишь столице в количестве медалей, завоеванных региональными спортсменами, оказавшись на втором месте.

Золото сборной России принесли представители Подмосковья: Яна Егорян (фехтование, индивидуальная сабля, командная сабля), Артур Ахматхузин (фехтование, командная рапира), Абдулрашид Садулаев (борьба вольная, до 86 кг), Екатерина Маренникова (гандбол), Сослан Рамонов (борьба вольная, до 65 кг), Анастасия Татарева (художественная гимнастика, групповые упражнения), Мария Толкачева (художественная гимнастика, групповые упражнения).

Серебро завоевали: Инна Степанова (стрельба из лука, командное первенство), Иван Стретович (спортивная гимнастика, командное многоборье), Валерия Коблова (борьба вольная, до 58 кг) и Наталья Воробьева (борьба вольная, до 69 кг).

Бронзовых медалей были удостоены: Евгений Рылов (плавание, 200 м на спине), Роман Аношкин (гребля на байдарках и каноэ, байдарка одиночка, 1000 м), Илья Штокалов (гребля на байдарках и каноэ, каноэ одиночка 1000 м) и Анастасия Белякова (бокс, до 60 кг).

По словам министра физической культуры и спорта Московской области Романа Терюшкова, Московская область внесла значительный вклад в успешное выступление национальной команды России в Рио.

«Поздравляю наших спортсменов с достойным выступлением на Олимпийских играх — главных соревнованиях четырехлетия. Особо хочу поблагодарить тренерский штаб за качественную работу», — отметил Терюшков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, каждый победитель Олимпийских игр, представляющий область, получит от правительства Подмосковья 1 миллион рублей, серебряный призер — 700 тысяч рублей, бронзовый — 500 тысяч рублей. Такое же вознаграждение получат тренеры спортсменов.