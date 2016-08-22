Тбилиси, 22 августа, 2016, 12:17 — ИА Регнум. Решение Пааты Бурчуладзе создать избирательный блок вместе с партиями, созданными бывшими членами «Единого национального движения», оказалось неприемлемым для одного из активных членов движения «Государство для народа» журналиста Мераба Метревели.

Флаг Грузии

Свое недовольство Метревели выразил еще тем, что не явился на встречу Бурчуладзе с лидерами отпочковавшихся от ЕНД партий, а затем откликнулся на это объединение недвусмысленными заявлениями в соцсетях и комментариях для СМИ.

22 августа Мераб Метревели официально заявил о выходе из рядов партии Пааты Бурчуладзе «Государство для народа». Пресс-конференцию по этому поводу Метревели дал вместе с Бурчуладзе и еще раз разъяснил причины своего решения.

«Это объединение для меня неприемлемо. Быть вместе с некоторыми для меня неприемлемо», — заявил Мераб Метревели и пожелал движению «Государство для народа» успехов и победы на выборах.

Ранее, после продолжавшихся два дня переговоров, Паата Бурчуладзе сообщил, что его движение «Государство для народа» создает избирательный блок с партиями «Гирчи» (лидер Зураб Джапаридзе), «Новая Грузия» (лидер Георгий Вашадзе) и «Новые правые» (лидер Мамука Кацитадзе). Причем, партии «Гирчи» и «Новая Грузия» были основаны несколько месяцев назад бывшими членами ЕНД. Новый блок получил название «Паата Бурчуладзе — Государство для народа».

Как известно, парламентские выборы в Грузии назначены на 8 октября.