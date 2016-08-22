Магас, 22 августа, 2016, 12:16 — ИА Регнум. Ребенка, который незаконно появился четыре года назад у бездетной пары из Ингушетии, решено не забирать из семьи. Неродные родители купили девочку у нерадивой матери, пожелавшей избавиться от новорожденной, всего за 50 тысяч рублей.

Кирилл Лемох. Родительская радость

«Четырехлетняя девочка так привязалась к своим приемным родителям, что следователи приняли решение — ребенка из этой семьи ни в коем случае не забирать и с таким требованием к служителям Фемиды даже не обращаться», — приводит слова детского омбудсмена в Ингушетии Заремы Чахкиевой «Комсомольская правда» на Северном Кавказе».

За покупку ребенка, как утверждает издание, семейная пара может отделаться денежным штрафом. А вот мать-кукушка может угодить за решетку. Реального наказания будут добиваться омбудсмен и правоохранители.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, следственные органы СКР по региону возбудили уголовное дело по факту продажи малолетнего ребенка. Само преступление было совершено еще в феврале 2012 года в сельском поселении Троицкое Сунженского муниципального района. О факте продажи заявила сама мать. Она сообщила, что четыре года назад продала свою новорожденную дочку семье из другого района республики. Девушка просила стражей порядка вернуть ей ребенка, уверяя, что у нее внезапно проснулись материнские чувства.