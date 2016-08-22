Вашингтон, 22 августа, 2016, 12:10 — ИА Регнум. Статуи обнаженного кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа, появившиеся ранее в 5 крупных городах страны (Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Кливленд и Сиэтл), могут выставить в ближайшее время в некоторых музеях США и Германии. Об этом, как передает RT, говорится в заявлении американской неправительственной организацией Indecline.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дональд Трамп

«Музеи в Майами, Германии, Аризоне и Калифорнии уже обратились к Indecline, чтобы попытаться получить статуи Трампа для показа в галереях», — говорится в сообщении.

5 скульптур миллиардера Трампа в стиле ню появились недавно в публичных местах крупных городов США. Изваяния были изготовлены из полимерных материалов скульптором, известным под псевдонимом Ginger.

«Все статуи были практически сразу же демонтированы представителями властей», — отметили в организации Indecline.

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