Севастополь, 22 августа, 2016, 12:09 — ИА Регнум. Федеральная антимонопольная служба по Республике Крым и городу Севастополю (ФАС) вынесла предостережение правительству Севастополя о недопустимости нарушения антимонопольного законодательства при заключении контракта у единого поставщика услуг на установку систем охранного видеонаблюдения в образовательных учреждениях. Об этом на заседании правительства 22 августа заявил и.о. директора департамента образования города Михаил Родиков, передает корреспондент ИА REGNUM.

alex alex Камера видеонаблюдения

Как сообщало ИА REGNUM, в июне правительство Севастополя распорядилось заключить контракт на выполнение работ по монтажу локальных систем охранного видеонаблюдения в образовательных учреждениях города с федеральным госпредприятием «Российские сети вещания и оповещения» (РСВО).

Планировалось, что до 1 октября РСВО установят системы видеонаблюдения в 154 школах и детсадах на сумму 314 млн рублей за счет средств горбюджета.

«15 августа ФАС выставила предостережение о нарушении антимонопольного законодательства. Очевидно, что торги будем проводить в стандартном режиме, по ФЗ-44. Надеюсь, конкурсы начнем на будущей неделе», — сказал Родиков.

Советник губернатора Вадим Дворяненко в июне заявлял, что что ФГУП «РСВО», которое входит в структуру «Россвязи», готово внести 30% от суммы работ в качестве залога в обеспечение выполнения контракта.