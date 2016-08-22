Тегеран, 22 августа, 2016, 12:15 — ИА Регнум. Российская сторона прекратила использование авиабазы Хамадан, заявил пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Ирана Бахрам Касеми, сообщает 22 августа агентство Tasnim.

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«Россия провела операцию, и теперь она закончена», — говорится в сообщении.

Ранее ВКС России пользовались аэродромом Хамадан на территории Ирана для выполнения авиаударов по позициям террористических группировок «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) и «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ).