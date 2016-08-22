Баку, 22 августа, 2016, 12:06 — ИА Регнум. В Баку в конце минувшей недели (19−20 августа) наблюдались затруднения при покупке валюты. Большая часть банков, не объясняя причин, остановила и ограничила продажу валюты, сообщает Bloomberg.

ИА REGNUM Доллар

Отмечается, что в ряде кредитных организаций транзакции по валюте были лимитированы до $100−500 на одного клиента, а в иных — полностью прекращены. В результате на чёрном рынке валют курс доллара резко вырос.

Комментируя эти действия банков, представитель Центробанка Азербайджана Руфат Аббасов заявил, что торговля иностранной валютой полностью находится в ведении кредитных организаций.

«Мы не можем вмешиваться», — сказал он.