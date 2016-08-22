Санкт-Петербург, 22 августа, 2016, 12:08 — ИА Регнум. В массовой аварии с участием пассажирского автобуса на Новоприозерском шоссе (трасса А-121 «Сортавала») участвовало не пять, как сообщалось ранее, а сразу семь транспортных средств. Двое пассажиров автобуса госпитализированы с травмами.

PublicDomainPictures Автобус после аварии

По данным регионального управления ГИБДД, столкновение попутного транспорта произошло на 6-м километре дороги в 09:05.

«По предварительной информации, у автобуса Mercedes-Benz O304 не сработала тормозная система, он догнал одну машину, что повлекло за собой последующие столкновения», — сообщает сайт «Водитель Петербурга».

Пассажирка автобуса отправлена в больницу в состоянии средней степени тяжести, еще один мужчина из автобуса госпитализирован с легкими травмами. По факту ДТП ведется проверка.