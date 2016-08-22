Ростов-на-Дону, 22 августа, 2016, 12:00 — ИА Регнум. В Ростовской области за прозрачностью выборов в Государственную думу РФ седьмого созыва будет следить группа ОБСЕ. Два наблюдателя из Франции и Узбекистана приступили к работе на Дону. Это Ле Доре Жульетт Маргарет Эмма и Александр Кашубин. Об этом ИА REGNUM 22 августа сообщили в пресс-службе облизбиркома.

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Наблюдатели организации по безопасности и сотрудничеству в Европе будут следить за открытостью выборов, за соответствие избирательной кампании 2016 года демократическим традициям, за отсутствием нарушений. Но политологи считают, что миссия не в состоянии тотально проследить за ходом предвыборной кампании. В частности, сказывается численность наблюдателей.

«Работа наблюдателей будет носить скорее оценочно-рекомендательный характер. Два человека полностью охватить весь регион не смогут. Даже если правильно составить график посещения избирательных участков, наблюдатели не успеют побывать во всех городах Ростовской области, в которых пройдут выборы, не говоря уже о населенных пунктах. Тем не менее, миссия ОБСЕ составить некоторую картину проведения избирательной кампании в донском регионе все-таки сможет», — отметил ростовский политтехнолог Сергей Смирнов.

Напомним, что на Дону 64 кандидата-одномандатника успешно прошли регистрацию для участия в выборах депутатов Госдумы РФ седьмого созыва. Получилось в среднем — по девять кандидатов на один избирательный округ. Среди партийцев бороться за депутатское кресло будет один самовыдвиженец. В целом эксперты предрекают интенсивную предвыборную кампанию по сравнению с выборами депутатов ГД РФ в 2011 году.