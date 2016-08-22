Якутск, 22 августа, 2016, 12:20 — ИА Регнум. Тарифы на электроэнергию для всех регионов России стоит установить по тому же принципу, что и в дальневосточных регионах, где дороговизну энергии северных муниципалитетов делят на всех. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал глава ТСЖ МЖК, член Гордумы Якутска Сергей Синяев. Он считает, что такое формирование тарифов на электроэнергию — действенный способ снизить платёжную нагрузку на дальневосточные регионы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Электроэнергия

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«В Якутии эта проблема стоит остро, потому что для юридических лиц она в 2 раза дороже, чем для физических. В республике есть северные муниципалитеты, которые вырабатывают электроэнергию угольными или мазутными котельными, у неё безумно высокая цена. Замешивается всё в одном ведре, и получается, что мы платим за того парня, который живёт на Севере», — рассуждает член общественной палаты Якутска. Сергей Синяев полагает, что нужно найти золотую середину, чтобы предприниматели могли выживать в регионах, где электроэнергия драгоценна.

Общественник предлагает последовать примеру «Газпрома»: «На газ цена по всей РФ единая, к ней добавляется транспортная, сбытовая нагрузка и получается тариф. По электроэнергии можно было бы установить всем оптовую цену, а потом только транспортировку добавлять, но тогда Москва и западные регионы будут платить за Дальний Восток и за север. Зато для нас лучше будет, оживут предприниматели».

Как сообщало ИА REGNUM, выравнивать энерготарифы на Дальнем Востоке начнут с 1 января 2017 года. Делать это предполагается путём надбавки для потребителей оптового рынка электроэнергии и мощности, а также с помощью средств от либерализации цены мощности гидроэлектростанций Сибири. Кроме того, будет производится оптимизация цен на закупку топлива для производства электроэнергии, усилен контроль за порядком рассмотрения и принятия тарифных решений, станут развиваться и стимулироваться генерирующие объекты, функционирующие на основе использования возобновляемых источников энергии.

Предполагается, что итогом всех этих мероприятий станет рост тарифов для конечных потребителей остальной части России, который не превысит 1,3%. Увеличиваться они будут планомерно в течение 2−3 лет, при этом тарифы для населения не изменятся. Предполагается, что в результате этих мер электричество в дальневосточных регионах для юрлиц подешевеет на 5−65%