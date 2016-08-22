Магнитогорск, Челябинская область, 22 августа, 2016, 12:12 — ИА Регнум. Магнитогорский «Металлург», неожиданно завоевавший в прошлом сезоне Кубок Гагарина — главный трофей Континентальной хоккейной лиги, откроет девятый сезон КХЛ встречей с ЦСКА на домашнем льду, сообщает Р-Спорт.

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22 августа команды из Магнитки и Москвы поборются между собой за Кубок открытия на льду «Арены-Металлург». В составе «Металлурга» выступит вернувшийся Денис Казионов, также в команде остались опытные игроки Сергей Мозякин, Данис Зарипов, Ян Коварж, Крис Ли и Василий Кошечкин.

Кроме «Металлурга», в дивизионе Харламова выступят «Ак Барс», «Нефтехимик», «Трактор», «Югра», «Лада» и «Автомобилист». Всего в этом сезоне участие в турнире примут 29 клубов, дебютантом сезона станет китайский «Куньлунь».