Тверь, 22 августа, 2016, 11:55 — ИА Регнум. Коллективы и исполнители из Тверской области примут участие в межрегиональном фестивале славянского искусства «Русское поле — 2016». Праздник пройдет в музее-усадьбе «Царицыно» Московской области 28 августа, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

Василий Тропинин. Золотошвейка. 1826

Фестиваль пройдет уже в пятый раз. Гости праздника смогут увидеть не только концертную программу, но и попробовать блюда национальной кухни, побывать на выставке изделий народного промысла, а также стать участниками мастер-классов по русским ремеслам. Также в программе — народные забавы, реконструкции и даже выступление джигитов мирового уровня.

Всего в фестивале ожидается участие 30 субъектов РФ. Российские регионы продемонстрируют как свои творческие «визитные карточки», так и уникальные товары. Почетными гостями фестиваля станут Хор Турецкого, Хор Сретенского монастыря и Кубанский казачий хор.

Тверскую область представят коллективы «Тверичане» и «Эстель», а также мастера «Тверской ремесленной палаты», «Торжокских золотошвей», мастерской «Северные переплетения».

Глава Тверской области Игорь Руденя отметил, что участие в подобных мероприятиях — это не только возможность представить свой культурный потенциал на межрегиональном уровне, но и упрочить работу по сохранению традиционных нравственных и исторических ценностей.