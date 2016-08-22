Киев, 22 августа, 2016, 11:51 — ИА Регнум. «Власти Российской Федерации нарушают обязательства в рамках конвенции по запрету финансирования терроризма, а также проводят политику расовой дискриминации в отношении украинцев проживающих в Крыму». Об этом 22 августа заявил глава МИД Украины Павел Климкин во время совещания с руководителями дипломатических учреждений Украины, передает ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Межа

«В ближайшие недели мы перейдем к тому, чтобы в рамках арбитража, после соответствующих консультаций, мы доказали, что Россия нарушила все обязательства в рамках конвенции по запрету финансирования терроризма. Мы обязательно докажем, что-то, что происходит сегодня на территории временно оккупированного Крыма, это реально расовая дискриминация, и это только несколько примеров», — сказал Климкин.

Он сообщил, что МИД запускает платформу для содействия освобождению граждан Украины, которые были арестованы или задержаны на территории РФ. Климкин уточнил, что в проекте кроме украинских дипломатов примут участие бывший украинский политзаключенный в России Геннадий Афанасьев. «Со следующей недели в МИД будет действовать специальная платформа, где мы будем взаимодействовать, где будут взаимодействовать неправительственные организации и где вместе с нами очень тесно будут работать Геннадий Афанасьев и Юрий Луценко (генпрокурор Украины — прим. ИА REGNUM )», — рассказал Климкин.

Кроме того, министр проинформировал, что украинский МИД подготовил проект закона о дипломатической службе, который «должен указать нам путь, каким образом украинская дипломатическая служба должна стать одной из лучших».

В свою очередь, на странице в Twitter спикер МИД Украины Марьяна Беца отметила, что Украина требует от властей Крыма освободить заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Ильми Умерова из-за ухудшения его здоровья.

Напомним, 21 августа освобожденный из российской тюрьмы Афанасьев написал в своем Facebook, что украинский политзаключенный Александр Костенко, удерживаемый в Крыму, может полностью потерять руку, если ему не сделают операцию. «По последней информации, если нашему политзаключенному Александру Костенко не сделают операцию на сломанной ФСБ руке, он ее полностью потеряет», — написал Афанасьев.

14 апреля Кирово-Чепецкий районный суд Кировской области России принял решение об отказе в условно-досрочном освобождении (УДО) крымскому заключенному Костенко. Как утверждают в прокуратуре Крыма, Костенко во время майдана в Киеве в феврале 2014 г. нанес телесные повреждения сотруднику крымского спецподразделения «Беркут». Также активиста обвиняют в незаконном хранении нарезного оружия. «За эти преступления виновному назначено наказание в виде четырех лет и двух месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — сказала прокурор Крыма Наталья Поклонская.

Ранее, 21 августа, в своем Twitter жительница Симферополя Татьяна пожаловалась, что в городской больнице врачи отказались принимать кровь у крымчан с украинскими паспортами. 11 августа заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко проинформировала, что на территории России удерживают более 40 украинских политзаключенных.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным аппарата уполномоченного по правам человека в ДНР Дарьи Морозовой, по состоянию на август 2016 года на Украине в местах лишения свободы удерживается 962 заложника. Среди которых 316 человек военнослужащих, 456 политзаключенных и 150 гражданских лиц, не имеющих к конфликту в Донбассе никакого отношения. Кроме того, еще 498 человек числятся пропавшими без вести.