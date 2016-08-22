Вологда, 22 августа, 2016, 11:51 — ИА Регнум. В Вологодской области, как и в некоторых других субъектах РФ, не будут проводиться дебаты между кандидатами по одномандатным округам.

OpenClipart-Vectors Разъяренный мужчина

Как корреспонденту ИА REGNUM сообщили в областном избиркоме, если выборы совмещенные, то эфирное время не увеличивается, а делится на равных условиях между партиями и кандидатами. При этом, если на кандидата приходится менее пяти минут, то закон позволяет не проводить дебатов. Именно такая ситуация в Вологодской области. В результате в регионе дебаты пройдут только между политическими партиями и объединениями.

Как отметил политолог Артем Филатов, ничего негативного в сложившейся ситуации нет: при большом количестве выступающих кандидатов телезрителям было бы сложно их даже запомнить.

«Только на двух мажоритарных округах в Государственную Думу зарегистрировано 19 кандидатов. И на основе дебатов избирателю было бы довольно сложно определиться со своим выбором из такого количества участников. Тогда мог бы возникнуть эффект размывания и не восприятия информации о кандидате телезрителем», — отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM Артем Филатов.

По его словам, гораздо показательнее будут дебаты между партиями и объединениями, которые пройдут во всех регионах.

«Проведение такого рода публичных дискуссий является наиболее приоритетным, так как именно партии должны чётко озвучивать свою программу и цели, а выдвинутые кандидаты должны стать партийными проводниками для населения. Люди устали от большого количества агитации, в особенности на телевидении, поэтому перенасыщение эфирного времени агитацией могло бы привести к обратной реакции и снизить явку на выборах», — подчеркнул Артем Филатов.

Добавим, что взамен отмененных дебатов кандидаты одномандатники получат возможность показать избирателям 30-секундный видеоролик, в котором они кратко и ясно смогут озвучить свою позицию или тезисы.