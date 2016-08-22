Пекин, 22 августа, 2016, 11:49 — ИА Регнум. Пекинский национальный плавательный комплекс, известный во всем мире как «Водный куб», будет преобразован в ледовую арену на срок проведения зимних спортивных состязаний, сообщили в оргкомитете зимних Олимпийских игр 2022 года.

Jedidja На льду

Построенный для летней Олимпиады в Пекине в 2008 г. комплекс будет полностью переоборудован для проведения соревнований по керлингу, фигурному катанию и конькобежному спорту, пишет «Жэньминь жибао».

«После реконструкции «Водный куб» станет одной из крупнейших в мире площадок для проведения спортивных соревнований на льду», — заявил журналистам генеральный директор Пекинского национального плавательного комплекса Ян Циюн.

Помимо проведения соревнований площадка будет использоваться в коммерческих целях — здесь пройдет ряд концертов и театральных постановок.

Согласно планам городских властей, комплекс будет реконструирован к концу 2017 г.