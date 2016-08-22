Ярославль, 22 августа, 2016, 11:49 — ИА Регнум. В Ярославской области определились кандидаты на муниципальных выборах. В выборах глав 3 сельских поселений и депутатов местных органов власти принимают участие представители 3 партий, из них наибольшую активность проявила «Единая Россия». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в избирательной комиссии Ярославской области. Интересен социологический срез кандидатов в местные органы власти: среди них есть как известные в районах люди, так и новые в политике и общественной жизни персоны. Так в местные органы власти выдвигаются жители Москвы, безработные, комендант психдиспансера, водитель районного суда, а в депутаты сельского совета идет действующий глава района. Из состава кандидатов избирком отчислил двух ранее судимых.

За пост главы Пригородного сельского поселения Пошехонского района поборются ведущий специалист страховой компании «МАКС», прописанный в Пензенской области представитель партии «Интернациональная Россия» Шамиль Бадаев, выдвинутый ЛДПР депутат муниципального совета Инальцинского сельского поселения Александр Белов и действующий глава Владимир Васильев от «Единой России».

На выборах главы сельского поселения Поречье-Рыбное Ростовского района конкуренция более серьезная. На пост главы здесь баллотируются заместитель директора сельскохозпредприятия «Киргызстан» Лев Ваганов, финансовый директор ООО «Валентина» Владимир Коровкин и директор «Транспортно-хозяйственной службы» городского поселения Ростов Михаил Суворов. Все они баллотируется путем самовыдвижения. От ЛДПР на этот пост выдвинут начальник участка ООО «Региональная водоснабжающая компания» Денис Кукушкин. Кандидат «Единой России» Александр Сорокин выбыл после регистрации в связи с обнаружением у него судимости по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия». Примечательно, что работал кандидат «Единой России» в ООО «Группа «Консул», которую до избрания на пост главы Ростовского района возглавлял Владимир Гончаров.

На пост главы Веретейского сельского поселения претендует три человека. Это выдвинутый ЛДПР помощник депутата Ярославской облдумы, прописанный в Москве Михаил Баранов, выдвинутая «Единой Россией» главный специалист администрации по социальной политике и туризму Татьяна Гавриш и самовыдвиженец, директор филиала ФГУП «Жилищно-коммунальное управление Российской Академии Наук» в поселке Борок Евгений Мулюкин.

В депутаты Собрания представителей Переславского муниципального района по 4 округу баллотируются три кандидата: кандидат ЛДПР, специалист по развитию сельскохозяйственной деятельности ООО «Фора-Консалтинг» Андрей Ватлин, самовыдвиженец-домохозяин Дмитрий Юзефович и представитель «Патриотов России» электрогазосварщик ООО «Каз Ком» Валерий Яшин. В 9 округе конкуренция выше. Здесь за депутатское кресло борются директор ООО «Фотон» Юрий Беззубцев, выдвинутый «Патриотами России» представитель КПРФ пенсионер Андрей Девяткин, руководитель проекта ООО «Фора-Консалтинг» Анна Ремизова от ЛДПР, генеральный директор ООО «Святово-овощи», экс-депутат собрания представителей Валентин Щедров от «Единой России» .

В депутаты Некоузского районного собрания представителей баллотируются 5 кандидатов: индивидуальный предприниматель Айваз Аскеров (самовыдвижение), директор Октябрьской средней школы Олег Парфентьев («Единая Россия»), его однопартиец Валентин Щепин, работающий начальником котельной в селе Мокеиха, а также представители ЛДПР Максим Плигин и Сергей Яроцкий, оба — безработные 1996 года рождения.

На довыборы в третьем округе Собрания депутатов Мышкинского района зарегистрировано 6 кандидатов. Все — представители партий. «Единую Россию» представляют главный хранитель «Этнографического музей кацкарей» Сергей Темняткин и главный бухгалтер отдела Пенсионного фонда по Мышкинскому району Татьяна Торопова. ЛДПР выдвинуло в депутаты медсестру Мышкинской ЦРБ Любовь Корсакову и билетного кассира автостанции Елену Крылову. От «Патриотов России» за места в совете поборются технический директор ООО «Билд Софт Сервис» Иван Кузьменко и директор ООО «Яринвестпроект» Андрей Саханов.

Кроме того, в Мышкинском районе изберут депутатов городского поселения Мышкин. От «Единой России» здесь выдвинуты директор «Мышкинского комплексного центра социального обслуживания населения» Алексей Голубин и директор Муниципального «Социального Агентства по делам молодежи» Наталия Стопинова. ЛДПР здесь представляют пенсионеры Светлана Воробьева и Любовь Томилова. От «Патриотов России» поборется за кресло депутата Мышкинского горсовета директор по снабжению ООО «Промтехсервис» Кирилл Кегало.

Самый обширный список кандидатов в Головинском сельском поселении Угличского муниципального района, где местный совет, как сообщало ранее ИА REGNUM, объявил о самороспуске. Здесь на 10 мандатов претендует 18 кандидатов. «Единая Россия» выдвинула заместителя директора Воздвиженской средней школы Татьяну Баранову, председателя Думы Угличского района Михаила Воронова, агронома ООО «Просторстрой» Наталью Гончарову, депутата Думы Угличского района Манвела Данеляна, руководителя «Угличской птицефабрики» Валерия Лупанова, главу администрации Угличского района Сергея Маклакова, воспитателя Климатинской средней школы Валентину Максимову, директора агрофирмы «Большая Волга» Игоря Медведева, фарамцевта ООО «Аптека на девятке плюс» Валентину Сотникову и коменданта Шишкинского психоневрологического интерната Татьяну Уткину.

Список ЛДПР оказался несколько меньше: помощник депутата Яроблдумы Михаил Баранов (он же выдвинут и кандидатом в соседнем Некоузском районе), и безработные Жанна Мелаю, Максим Плигин и Владислав Щекотуров. От «Патриотов России» баллотируется директор ООО «Иркутскстроймонтаж» Елена Гарина. В порядке самовыдвижения за кресло депутата Головинского сельского поселения поборются звукооператор Угличского районного молодежного центра «Солнечный» Андрей Щебин и инженер по охране труда Угличского почтамта ФГУП «Почта России» Андрей Чистов. Одному из кандидатов ЛДПР, экс-координатору Угличского отделения партии и депутату муниципального совета Углича первого созыва Олегу Кузьмину было отказано в регистрации в связи с выявленным фактом судимости.

На выборах депутатов муниципального совета Ивняковского сельского поселения Ярославского муниципального района так же сложился многопартийный спектр кандидатов. «Единую Россию» здесь представляют заведующая детским садом «Родничок» Наталья Ванюкова и фармацевт ООО «Альтаир» Лариса Жеглова. ЛДПР выдвинуло инженера ПТО Ирину Лобанову, от партии «Родина» в депутаты Ивняковского поселения идет директор ООО «Монолитстрой» Александр Наумов, а от «Патриотов России» заместитель директора ООО «Рик» Алексей Горбачев и директор ООО «Спорт-Тайм» Юлия Миронова. Эту плеяду партийных выдвиженцев разбавляет водитель Фрунзенского районного суда Ярославля Евгений Абрамов, выдвинутый в порядке самовыдвижения.