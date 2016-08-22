Махачкала, 22 августа, 2016, 11:42 — ИА Регнум. Восемь кандидатов в депутаты Народного собрания Дагестана ранее имели проблемы с законом, сообщает 22 августа корреспондент ИА REGNUM. Данные о судимости кандидатов опубликованы на сайте дагестанского Избиркома. В числе имевших судимости числится бывший прокурор Советского района Махачкалы Магомед Оруджев, который выдвигается в Госдуму в общереспубликанском списке ЛДПР. Его судили за незаконное хранение оружия. Судимость снята в декабре 2015 года.

Советский суд — суд народа! В. Сурьянинов. 1951

Кандидат по Ленинскому району Махачкалы от «Справедливой России» Ислам Гусейханов был осужден по статье «Убийство». Судимость погашена в 2005 году. Возглавляющий список кандидатов «Партии Роста», глава Кизилюртовского района Магомед Шабанов был ранее осужден по статьям 15, 117 УК РСФСР «Покушение на изнасилование или попытка изнасилования». Как сказано на сайте избиркома, судимость была погашена в 1998 году.

Бывший глава поселка Красноармейское Махачкалы Абубакар Курбанисмаилов, баллотирующийся от партии «Патриоты России» в Левашинском районе, был осужден за хищение государственного имущества, а также за нарушение правил безопасности движения транспорта.

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Выдвиженец партии «Российский объединенный трудовой фронт», старший тренер спортивного клуба «Звезда» Сиражутдин Исламов был осужден за неуплату средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей. Кандидата от КПРФ по Сулейман-Стальскому району Гамидэфенди Нежведилова признали виновным в превышении должностных полномочий. Другой кандидат от той же партии по Хасавюртовскому району Рашид Магомедов был осужден за кражу и мошенничество. Еще один коммунист Джапар Гаджиев, выдвигающийся по Кировском району Махачкалы, имел судимость за кражу.

Напомним, в Дагестане 18 сентября пройдут выборы в Народное собрание Дагестана и в Государственную Думу РФ. В них примут участие 12 партий. Наряду с партиями «Народ против коррупции» и «Родина» не смогли зарегистрироваться региональные отделения «Коммунистической партии Коммунисты России» и» Российской экологической партии «Зеленые».

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