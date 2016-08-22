Сыктывкар, 22 августа, 2016, 11:40 — ИА Регнум. За время празднования 95-летия Республики Коми регион получил множество поздравлений от высших должностных лиц страны. Врио главы Республики Коми Сергей Гапликов принял участие в вечерних торжествах, завершающих программу юбилея.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Салют

«Мы участвуем в ярчайших мероприятиях праздновании 95-летия нашей любимой республики. Сегодня подготовлена удивительная по своему накалу, содержанию и эмоциональному всплеску программа, которая показывает все многоцветие нашего замечательного северного края. Дорогие друзья, от души поздравляю всех вас с этим замечательным юбилеем, с праздником нашим любимой республики. 95 лет — это начало великих свершений, которые выведут нашу республику на иные качественные горизонты», — поздравил жителей он.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Коми, большая концертная программа открылась массовым театрализованным представлением «Сияние Севера». В ее основе — 5 клипов, быстро сменяющих друг друга, изображающих природные богатства Республики Коми, традиционную культуру, единство культур, человека труда и будущее региона, из которых в результате образуется карта региона.

Кульминацией праздничной программы стало выступление арт-группы «Хор Турецкого», а завершил народные гуляния праздничный салют.