Владивосток, 22 августа, 2016, 11:40 — ИА Регнум.



Raita Futo Порт Владивосток

Пятый наблюдательного совета Свободного порта Владивосток под руководством полпрезида в Дальневосточном федеральном округе Юрии Трутневе одобрил очередные инвестиционные проектов. Общая сумма частных инвестиций составила более 15,115 млрд рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Корпорации развития Дальнего Востока. В случае реализации проектов в Приморье появится 2,5 тысячи рабочих мест.

На данный момент в АО «Корпорация развития Дальнего Востока» уже поступило 117 заявок от потенциальных резидентов Свободного порта Владивосток, на сумму более 175 млрд рублей.

«Нет сомнений, что Свободный порт уже действует. Мы рассмотрели рекордное количество проектов — 36. Все они абсолютно разные, достаточно много представителей малого и среднего бизнеса», — отметил по завершении совета Юрий Трутнев.

В числе рассмотренных и одобренных оказались проекты по строительству крупной бункеровочной нефтебазы, высокотехнологичное производство тарного картона и гофрированной упаковки из вторсырья, деревоперерабатывающий комплекс, предприятие по переработке природного мрамора, автосборочное производство Hyundai Motors, автопарковки закрытого и открытого типа на территории Владивостока и др.