Владивосток, 22 августа, 2016, 11:56 — ИА Регнум. Арбитражный суд Приморья включил долг в 515 миллионов рублей в реестр требований кредиторов завода «Радиоприбор», выполняющего во Владивостоке государственный оборонный заказ. Таким образом, было удовлетворение заявление Федеральной налоговой службы России, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игорь Новиков. Администрация Приморского края Завод Радиоприбор во Владивостоке

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В реестр должника включили основной долг перед ФНС РФ в 421,9 миллион рублей, 75,1 миллионов пеней и 7,7 миллионов рублей штрафа. Процедура наблюдения на «Радиоприборе» была введена Арбитражным судом Приморского края 5 апреля, временный управляющий должника — Владимир Тихонов.

Как сообщало ИА REGNUM, в отношении директора завода «Радиоприбор» Михаила Харченко расследуется уголовное дело: его обвиняют в невыплате зарплаты, сокрытии денежных средств в крупном размере и злоупотреблении полномочиями. В СУ СКР по Приморском крае считают, что руководство предприятия нанесло ему ущерб на 365 миллионов рублей. Зампрокурора Приморского края Вячеслав Логвинчук сообщил, что руководство, помимо всего прочего, продавало объекты недвижимости по заниженной цене.

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После визита во Владивосток зампредседателя правительства РФ Дмитрия Рогозина, который угрожал надавать по различным частям тела всем, кто выводит деньги из гособоронзаказа, в резервном фонде Приморья предусмотрели 178 миллионов рублей на погашение задолженности по зарплатам работников завода «Радиоприбор». Последний транш в размере 40 миллионов рублей будет перечислен в сентябре 2016 года.

Сегодня в Приморье юридически создан филиал Дубненского машиностроительного завода, переводить туда сотрудников «Радиоприбора» начнут этой осенью, когда с партнёром заключат государственный контракт на 2017 год.