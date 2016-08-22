Киев, 22 августа, 2016, 11:37 — ИА Регнум. Власти Украины в ближайшее время планируют подать в международные судебные инстанции иски о нарушении Российской Федерацией обязательств в рамках Конвенции ООН по морскому праву. Об этом, как передает телеканал «112 Украина», сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время выступления на совещании с руководителями дипломатических учреждений Украины.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«В ближайшие недели мы перейдем к тому, чтобы в рамках арбитража после соответствующих консультаций мы доказали, что Россия нарушила все обязательства в рамках Конвенции …, — подчеркнул украинский министр. — Мы обязательно докажем, что-то, что происходит на территории … Крыма, — это реальная расовая дискриминация».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга заявила, что официальная Москва разочарована отсутствием предметного разговора с Украиной по теме Конвенции по морскому праву от 1982 г.

По ее словам, 11 августа в столице Белоруссии прошла встреча с украинской стороной, которая должна была быть посвящена Конвенции по морскому праву от 1982 г.

«Увы, предметного разговора не вышло: мы услышали длинный перечень претензий и выразили готовность принять их в проработку, — сказала Захарова. — Но, как выяснилось впоследствии, все эти вопросы задавались РФ не для решения проблем, а лишь для получения формального повода о завершении досудебных консультаций по водам вокруг Крыма».

Читайте также: МИД РФ обвинил Украину в свободном толковании Конвенции по морскому праву