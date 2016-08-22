Красногорск, 22 августа, 2016, 11:43 — ИА Регнум. После выезда на место предполагаемой гибели зацепера на станции Марк Савеловского направления МЖД Межрегиональное следственное управление на транспорте СК России опровергло появившуюся ранее в СМИ информацию об этой трагедии, сообщает РИАМО со ссылкой на представителя пресс-службы ведомства.

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«Мы хотим опровергнуть информацию. За прошедшие сутки сообщения в ведомство о гибели зацепера не поступало. Увидев информацию в СМИ, мы инициировали выезд на место, на станцию «Марк» Савеловского направления, ничего обнаружено не было», — пояснил собеседник агентства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 августа на крыше одного из вагонов электропоезда на станции Марк Савеловского направления Московской железной дороги было обнаружено тело 19-летнего подростка из подмосковного Талдома. По предварительным данным, молодой человек погиб от удара током во время катания на крыше поезда.