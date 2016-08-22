Пекин, 22 августа, 2016, 11:31 — ИА Регнум. Власти провинции Юньнань сообщили первые подробности массового ДТП с участием грузовика и многотонного крана в уезде Цзяньшуй. В результате столкновения на скоростном шоссе погибли семь человек, еще пятеро получили серьезные травмы.

fignetto Автомобиль, побывавший в аварии

Инцидент произошел примерно в 5:30 утра. Грузовик, в кузове которого находились 12 фермеров из близлежащей деревни, столкнулся с самоходным краном, в результате чего пять пассажиров и два человека, находящихся в кабине грузовика, погибли. Еще двое фермеров доставлены в больницу в критическом состоянии. В настоящий момент врачи борются за спасение их жизней, пишет «Сина синьвэнь».

По предварительной версии, авария произошла по вине водителя грузового автомобиля. Водитель крана не пострадал, в настоящее время он дает свои показания в отделении полиции. Движение по трассе возобновлено.