Нью-Йорк, США, 22 августа, 2016, 11:29 — ИА Регнум. Голливудский актёр, обладатель премии «Оскар» (2016 год) за лучшую мужскую роль в фильме «Выживший» Леонардо Ди Каприо попал в небольшое ДТП вместе со своей подругой — моделью из Дании Нина Агдал, сообщает The Wrap.

Цитата из к/ф «Выживший». реж Алехандро Г. Иньярриту. 2015. США Леонардо Ди Каприо

Актёр и модель в Нью-Йорке во время поездки в автомобиле Range Rover, столкнулись с Mini Cooper, за рулём которого сидела женщина. Авария была небольшая, и никто в результате не пострадал.

Тем не менее, водитель, сидевшая за рулём Mini Cooper, после ДТП находилась в состоянии шока, и Ди Каприо помог ей выйти из машины. Издание приводит слова очевидца, отметившего, что актёр проявил заботу о второй участнице ДТП.

«Он помог водительнице Mini Cooper, и проводил её к ограждению, чтобы она смогла оправиться от шока», — сказал он.

Напомним, Ди Каприо не в первый раз за последний месяц оказывается в центре внимания общественности. В начале августа стало известно, что актёр поддержит избирательную кампанию кандидата на пост президента США от Демократической партии Хиллари Клинтон. Для этого он намерен дать обед в своём особняке в Лос-Анджелесе 23 августа, за вход на который посетителям придётся заплатить $33,4 тыс.