Москва, 22 августа, 2016, 11:32 — ИА Регнум. Калининградское предприятие «Автотор» выпустило партию легковых автомобилей для китайской компании FAW. Стороны приступили к переговорам о дальнейшей сборке кроссоверов Besturn X80 и D60 в России, пишет 22 августа газета «Ведомости».

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Опытные образцы FAW Besturn X80 и FAW D60 будут представлены на Московском автосалоне-2016, начало которого намечено на 25 августа, пояснил изданию представитель FAW.

Переговоры о дальнейшей сборке кроссоверов на российском предприятии только начались, потенциальный объем выпуска не называется.

На рынке России в настоящее время доступны седаны FAW, модели Oley, V5, Besturn B50. За семь месяцев текущего года было продано 577 экземпляров. По данным российского представительства FAW, модели Besturn X80 и D60 поступят в продажу в России в конце 2016 — начале 2017 года.